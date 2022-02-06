Панама, , 16:34 — REGNUM Десять несовершеннолетних были спасены от сексуальной эксплуатации в ходе операции на границе между Панамой и Коста-Рикой. Возраст жертв варьировался от 4 до 12 лет. По этому делу задержаны четыре человека.

Сонечка Мармеладова Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает панамское отделение La Prensa, 5 февраля Первая прокуратура по борьбе с организованной преступностью добилась предъявления обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации детей четвертой женщине, задержанной в пятницу в Веракрусе, в Западной Панаме.

Дженни Барб, психолог и глава Детского фонда ООН заявила, что обеспокоена «хрупкой социальной реальностью, в которой дети становятся жертвами и не защищены. Власти должны принять срочные меры для предотвращения этих преступлений, для поддержки выздоровления пострадавших и, главное, для привлечения к ответственности причастных, чтобы они не могли снова совершать преступления».

Барб отметила, что крайняя бедность, распространению которой способствует пандемия COVID-19, усиливает уязвимость населения, особенно детей, к торговле людьми .

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