Минск, , 16:20 — REGNUM Если президент Белоруссии Александр Лукашенко почувствует, что большая часть жителей страны больше его не поддерживает, то политик готов уйти на пенсию. Об этом сам глава государства сообщил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы я только почувствовал, … судьба Лукашенко им же была решена в течение суток», — отметил белорусский лидер.

Президент Белоруссии добавил, что он тогда ушел бы на пенсию. При этом он добавил, что передал бы власть тому, кого выберут жители страны.

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение № 22 «О Республиканском совете по исторической политике при администрации президента Республики Беларусь».