Минск, 6 февраля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Если президент Белоруссии Александр Лукашенко почувствует, что большая часть жителей страны больше его не поддерживает, то политик готов уйти на пенсию. Об этом сам глава государства сообщил в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Если бы я только почувствовал, … судьба Лукашенко им же была решена в течение суток», — отметил белорусский лидер.

Президент Белоруссии добавил, что он тогда ушел бы на пенсию. При этом он добавил, что передал бы власть тому, кого выберут жители страны.

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение № 22 «О Республиканском совете по исторической политике при администрации президента Республики Беларусь».