Сантьяго, , 16:22 — REGNUM В минздраве Чили 5 февраля сообщили, что в настоящее время по всей стране госпитализированы 3258 пациентов с COVID-19. Это самый высокий показатель с 4 августа 2021 года, когда число госпитализированных насчитывало 3383.

Аппарат ИВЛ Михаил Митин

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Из этих 3258 пациентов 573 нуждаются в койко-местах в отделениях реанимации. Это число близится к пиковому показателю 23 декабря 2021 года, когда в реанимации находился 581 пациент.

Большинство госпитализированных в реанимации проживают в столичном регионе — 295 (51,48%), затем следует Вальпараисо — 44 (7,68%), Биобио — 37 (6,46%).

Число госпитализированных в реанимации в Чили за две недели выросло на 39%. 22 января их было 412, а сегодня уже увеличивается 573. Из 573 инфицированных в отделении интенсивной терапии 450 в настоящее время необходимо подключить к инвазивному аппарату искусственной вентиляции легких.

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