Симферополь, 6 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Сотрудники Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) разработали новую методику обнаружения предвестников землетрясений. Об этом рассказал РИА Новости заместитель директора КрАО по научной работе Александр Вольвач.

Zeml.info Землетрясение

В основе новой методики лежит идея измерения особых вариаций электромагнитных полей. Некоторые изменения локального геомагнитного поля свидетельствуют о скорой сейсмической активности.

Методика позволяет прогнозировать землетрясения за несколько часов (вплоть до суток) до сейсмического события. Разработка тестируется с помощью наблюдений на нескольких станциях в Крыму с 2020 года. За это время удалось спрогнозировать более 20 землетрясений по всему миру.

Вольвач отметил, что итоги исследований уже опубликованы в научных изданиях. Сейчас учёные работают над локализацией сектора сейсмической активности, что позволит точно прогнозировать землетрясения в определённой местности.