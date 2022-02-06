Лима, , 17:03 — REGNUM Экономическая комиссии Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) при ООН 5 февраля опубликовала отчет, согласно которому за 2021 год число жителей стран Латинской Америки, живущих в крайней бедности, увеличилось на пять миллионов и достигло 86 миллионов человек. В отношении к населению региона число крайне бедных увеличилось с 13 до 13,8%.

Статистика, доля число бедных и крайне бедных в населении Латинской Америке в период с 1990 по 2021 год (сверху), число бедных и крайне бедных в Латинской Америке за тот же период (снизу) ЭКЛАК, ООН

Алисия Барсена, исполнительный секретарь ЭКЛАК, заявила, что в последний раз такое число крайне бедных жителей в Латинской Америке было зарегистрировано 27 лет назад. Наибольшее число крайне бедных имеется в Перу, Колумбии и Аргентине.

Тем не менее, за 30 лет доля населения, живущего в бедности, сократилось с 50% до 30% населения. Тем не менее, в количественном отношении оно сократилось всего на 10 миллионов человек — с 212 миллионов в 1992 году до 200 миллионов в 2021 году. Число людей, проживающих в крайней бедности за этот же время возросло на 26 миллионов.

Считается, что в крайней бедности живут люди, которые получают менее 1,9 доллара в день. В бедности живут люди, которые живут на 1,9−3,1 доллара в день.

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