Москва, , 16:03 — REGNUM Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 6 февраля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще 11 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на портале «Метеоновости» сообщалось, что 6 февраля в Москве ожидается облачная погода, мороз и снег.