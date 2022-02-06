Далматово, Курганская область, , 15:53 — REGNUM В Курганской области заговорили о необходимости установки памятника белочешским интервентам. Вопрос об этом поднял краевед из города Далматово Михаил Теляков в газете «Далматовский вестник», передаёт ИА «Красная Весна».

Белочехи позируют над трупами убитых красноармейцев

«Стоит, наверное, увековечить память и о белочехах, которые погибли в 1918 году возле станции Далматово в сражениях с бойцами 4-го уральского полка. Раньше они, как и красноармейцы, были похоронены на приходском кладбище, но во время строительства элеватора их захоронения были утеряны», — заявил Михаил Теляков в комментарии изданию.

Отметим, что белочехи находились в подчинении верховного главнокомандования Франции, и являлись частью иностранной интервенции в России. Восстание чешских легионеров на Урале и в Сибири в 1918 году положило начало к развязыванию полномасштабной Гражданской войны в этих местах и представляло угрозу территориальной целостности России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2022 года власти Далматово озаботились перезахоронением останков героя Гражданской войны Станислава Рукманиса и переносом его мемориала на Успенской площади в центре города на привокзальную площадь, где уже стоит памятник красноармейцам 4-го Уральского полка, воевавшим в Гражданскую войну. Местный краевед Михаил Теляков, кстати, высказался в пользу перезахоронения останков Рукманиса.

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