Киев, , 15:51 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Оператор ГТС Украины» прилагает максимум усилий для того, чтобы всеми силами сорвать сертификацию российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 6 февраля, заявил генеральный директор украинской компании Сергей Макогон.

Последняя труба второй линии газопровода «Северный поток — 2» Nord-stream.com

Напомним, что сорвать строительство и запуск газопровода «Северный поток — 2» пытались очень многие. Дело дошло до того, что США прямо пригрозили евросоюзным компаниям, строившим газопровод, жесткими санкциями и те в страхе сбежали со стройплощадки. России пришлось достраивать газопровод самостоятельно и это было с легкостью выполнено.

Физически газопровод уже готов, но его никак не могут запустить, так как этому препятствуют США и их сателлиты в Европе. Украина жизненно заинтересована в срыве этого проекта, так как в случае запуска СП-2 она может практически полностью лишится транзита российского газа и платы за него.

В конце января «Газпром» выполнил все формальности, о которых требовал германский регулятор для запуска газопровода. Так, компания-оператор СП-2 Nord Stream 2 AGдля сертификации по немецким законам учредила в этой стране дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток — 2» в водахГермании. Офис компании Gas for Europe GmbH находится в городе Шверин. Тем не менее сертификация все еще тормозится по политическим мотивам.

По словам Макогона, Украина, конечно же заинтересована в том, чтобы СП-2 никогда не был запущен.

«Конечно, «Северный поток — 2» создает значительную угрозу для Украины. И мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом», — сказал Макогон.

Он подчеркнул, что сертификация — это процесс бюрократический, который выполняет германский регулятор. Кроме того, в этом деле будет задействована Евросоюзная комиссия. Украина и, в частности, ООО «Оператор ГТС Украины» видят свое миссией недопущение сертификации СП-2.

«И наше задание — принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован — зависит от комплекса факторов, включая геополитический», — сказал Макогон.