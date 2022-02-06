Кемерово, 6 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 7 февраля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, дым и дымка, на дорогах — гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морозы

Уточняется, что ночью в регионе похолодает до −14…−19 °С, местами до — 28 °C, днём −7…−12 °С.

В городе Кемерово завтра, 7 февраля, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, дым, дымка. Температура воздуха ночью −15…−17 °С, — 9.-11 °С.