Пекин, 6 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова прошла квалификацию во второй финал в могуле на Олимпиаде в Пекине. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В первом финале спортсменка из России показала десятый результат, который составил 73,76 балла. Победительницей стала представительница Австралии Джакара Энтони с 81,91 балла.

При этом еще одна российская фристайлистка — Полина Чудинова в первом финале набрала 70,36 балла, что стало только 17-м результатом и не позволило ей пройти в следующий круг соревнований, куда вышли первые 12 мест.

Отметим, второй финал в могуле состоится на Олимпиаде в Пекине позднее 7 февраля.