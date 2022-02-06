Буэнос-Айрес, , 15:44 — REGNUM Лидеры Аргентины и Китая Альберто Фернандес и Си Цзиньпин 5 февраля провели 40-минутную встречу, результатом которой стало присоединение Аргентины к проекту «Новый шелковый путь» и посвящение 2022 года аргентино-китайской дружбе.

Альберто Фернандес Todo Noticias

Как сообщает аргентинское СМИ La Nation, стороны выступили с совместным заявлением о том, что заключенное в 2020 году Соглашение о валютных переводах между Народным банком Китая и Центральным банком Аргентинской Республики «сыграло важную роль в поддержании финансовой стабильности Аргентины» и подчеркнули, что намерены укреплять сотрудничество по валютным переводам, чтобы стимулировать более широкое использование национальных валют в торговле и инвестициях и снизить валютный риск для компаний из обеих стран. В этой связи стороны заявили о поддержке расчетного банка китайских юаней в Аргентине.

Китайская сторона готова совместно с аргентинской и другими заинтересованными сторонами изучить проекты по направлению специальных прав заимствования (СПЗ) от Международного валютного фонда (МВФ) и расширению использования СПЗ в целях обеспечения экономического развития, финансовой стабильности и укрепления двусторонних отношений и торговли. Кроме того, обе стороны согласились во мнении о важности наличия надежной глобальной сети финансовой безопасности и выступили за «разумное распределение квот в МВФ».

Также представители двух стран сошлись во мнении об актуальности «Группы двадцати» как главного форума международного экономического сотрудничества. Стороны отметили важность укрепления коммуникации по финансовому каналу G-20 по вопросам, имеющим большое значение для содействия устойчивому и сбалансированному восстановлению экономики после удара, нанесенного пандемией.

Напомним, 3 февраля Фернандес провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.