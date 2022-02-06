Новокузнецк, Кемеровская область, 6 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Фёдор Достоевский 160 лет назад, 6 февраля 1857 года, обвенчался с Марией Исаевой в Одигитриевской церкви города Кузнецка. Об этом напомнил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Фёдор Достоевский

«Достоевский бывал в Кузнецке Томской губернии трижды, в 1856—1857 годах, — написал Кузнецов в своём Instagram. — В Кузнецке, небольшом уездном городе Томской губернии, находящемся в 500 верстах от Семипалатинска, Достоевский пробыл в общей сложности чуть больше двадцати дней. В Одигитриевской церкви Кузнецка 6 февраля 1857 года состоялся обряд венчания Федора Достоевского и Марии Исаевой».

Кузнецов напомнил, что 18 мая 1980 года в Новокузнецке на ул. Достоевского, 40 (который в 1855−57 гг. Мария Исаева снимала у портного М. Д. Дмитриева), был открыт филиал краеведческого музея — Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.