Вашингтон, 6 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Команда инженеров и учёных из США начала настройку элементов конструкции космического телескопа «Джеймс Уэбб» перед началом астрономических наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

Процесс юстировки — совокупности операций по выравниванию конструкций и конструктивных элементов — проводится с помощью инструмента NIRCam. Этот прибор поможет инженерам и научным сотрудникам миссии выровнять 18 секций главного зеркала телескопа, чтобы они работали как единое целое.

Юстировка телескопа будет проходить в семь этапов. В результате этой операции секции зеркала должны быть выровнены с точностью до 50 нанометров.

«Примерно через три месяца настройки телескопа мы будем готовы приступить к вводу инструментов в эксплуатацию», — отметили в NASA.

Телескоп «Джеймс Уэбб» запущен 25 декабря 2021 года. После ввода в эксплуатацию он станет крупнейшим действующим космическим телескопом.

Диаметр главного зеркала телескопа «Джеймс Уэбб» составляет 6,5 метра. Площадь сбора света этого зеркала в 5,6 раз больше, чем у зеркала телескопа «Хаббл» диаметром в 2,4 метра.

Проект «Джеймс Уэбб» реализуется несколькими странами при решающем участии NASA. Общие затраты на разработку и запуск космического телескопа превысили $10 млрд.