Буэнос-Айрес, , 16:24 — REGNUM Первые лица Аргентины и Китая 5 февраля подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании, предполагающие реализацию серии проектов в области базовой инфраструктуры, энергетики и транспорта в Аргентине. 2022 год был объявлен годом аргентино-китайской дружбы. Об этом 6 февраля сообщает аргентинское СМИ La Nation.

Альберто Фернандес Casarosada.gob.ar

По данным журналистов, обе стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках инициативы Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21 века.

Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро и председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Китайской Народной Республики Хэ Лифэн подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Аргентинская сторона настояла на важности увеличения местного содержания (участия аргентинских компаний-поставщиков) в работах по реализации двусторонних проектов.

Будет проведена работа по расширению участия аргентинских поставщиков при реализации китайских инфраструктурных проектов, также для стимулирования аргентинского экспорта в Китай будут ускорены санитарные и фитосанитарные переговоры. Стороны договорились активно поощрять двусторонние инвестиции.

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