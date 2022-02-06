Баку, 6 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана обвинило армянских военнослужащих в обстреле позиций азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление сегодня, 6 февраля, выпустила пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Азербайджанская сторона утверждает, что армянские военные с 00:23 до 00:12 по местному времени 6 февраля без каких-либо причин вели огонь по позициям азербайджанских военных в селе Гапанлы Тертерского района. Огонь велся с перерывами из стрелкового оружия.

В Баку утверждают, что под обстрел попали также гражданские объекты в населенном пункте Гапанлы.

В Ереване пока никак не прокомментировали эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осень 2020 года Азербайджан одержал военную победу над Нагорным Карабахом. Только при участии России удалось остановить военные действия в ночь на 10 ноября. По итогам этой войны Нагорный Карабах потерял Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Нагорном Карабахе были размещены российские миротворцы.

При этом вооруженные силы Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна за весь период войны практически не оказали Нагорному Карабаху никакой помощи.