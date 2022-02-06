Флоренция, Италия, 6 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» собирается продать своего российского форварда Александра Кокорина во время зимнего трансферного окна. Об этом 6 февраля сообщает Fiorentina News со ссылкой на La Nazione.

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

По информации источника, руководство команды из Флоренции намерено продать 30-летнего футболиста по низкой цене до 22 февраля, когда в России закроется зимнее трансферное окно, так как в большей части стран Европы оно уже закрылось.

Также указывается, что, если это не получится, «Фиорентина» намерена разорвать контракт с игроком.

Отметим, в текущем сезоне Александр Кокорин сыграл в составе флорентийской команды в шести матчах и не отличился в них никакими результативными действиями.