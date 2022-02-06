Эксперт Роспотребнадзора: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
Москва, 6 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Российской Федерации отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
По её оценкам, уровень так называемого «коллективного иммунитета» к коронавирусу в России находится на достаточно приличных значениях. Довольно много людей были заражены штаммом коронавируса «Омикрон», при котором течение коронавирусной инфекции идет легче, чем при предыдущих штаммах.
Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России на волне распространения штамма «Омикрон» суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом довольно быстро превысил 100 тысяч. Однако особенностью штамма «Омикрон» является то, что в среднем при нем COVID-19 протекает легче.