Москва, 6 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Приостановка плановых диспансеризаций (в том числе и онкоскрининга) из-за COVID-19 может привести к росту числа запущенных онкозаболеваний в будущем. Об этом рассказал в интервью РБК Андрей Каприн — главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН.

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«Чем раньше выявлено заболевание — тем выше успех лечения. В 2021 г. этот показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 г.», — отметил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились на 6% по сравнению с допандемийными показателями.