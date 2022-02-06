Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Американская автомобилестроительная компания Ford Motor приостановит производство на восьми заводах в Северной Америке из-за сбоев в цепочках поставок электронных компонентов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ford (сс) Mike Mozart

Сокращение производства или его полная остановка затронет восемь предприятий в США, Мексике и Канаде. Сборочные линии будут остановлены на неделю с 7 по 13 февраля.

Также в Ford предупредили, что нехватка чипов приведёт к снижению объёмов продаж автомобилей в текущем квартале. В компании ожидают значительного увеличения продаж только во втором полугодии. При этом прогнозы Ford являются более пессимистичными, чем у другого производителя из США General Motors.

Проблема нехватки электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности возникла в конце 2020 года. Дефицит сохранялся на протяжении всего 2021 года. По оценкам исследовательской компании LMC Automotive, в 2021 году из-за нехватки чипов мировые производители не смогли выпустить около 9,6 млн авто.

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