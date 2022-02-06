Пекин, , 15:01 — REGNUM Китайская женская сборная по хоккею переиграла в серии послематчевых буллитов команду Японии в матче женского олимпийского турнира на Играх в Пекине. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «Укэсун Спортс-центра» в Пекине и закончилась победой команды Китая в серии буллитов со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На гол защитницы сборной Японии Аканэ Хосоямады (19-я минута, в большинстве) хозяева ответили шайбой в исполнении форварда Баочжэнь Ху (42-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались китайские хоккеистки, победный бросок на счету Лэ Ми.

Отметим, в следующем матче сборная Китая 7 февраля сыграет с командой Швеции, а Японии днем позже встретится со сборной Чехии.