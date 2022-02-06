Лима, 6 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Причиной авиакатастрофы, произошедшей 4 февраля в Перу в районе Виста-Алегри, стала механическая неисправность. Об этом сообщило 6 февраля перуанское новостное агентство La Republica.

Mil.ru Авиакатастрофа

Самолет модели CESSNA 207 туристической компании Aero Servicios Santos SA 4 февраля взлетел с аэродрома Марии Райхе и направился к авиалинии Наска. Самолетом управляли пилот Кристофер Аларкон и второй пилот Андрес Лопес Лачи, которые обнаружили неисправность уже в воздухе и повернули к аэродрому всего через две минуты после вылета. Поездка длилась недолго, поскольку пассажиры заказали полет над плато Наска.

Свидетели сообщили, что самолет не долетел до аэродрома, а упал и загорелся в пяти километрах от него.

Сообщается, что поломка не была обнаружена поскольку инспекторы аэродрома проверяютсамолет только в утренние часы, а затем, в течение суток, каждая авиакомпания проводит инспекцию самолетов своими силами.