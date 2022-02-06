Париж, , 15:00 — REGNUM Нормализация международной ситуации невозможна без диалога с Россией. Об этом 6 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Journal de Dimanche.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, … то невозможно урегулировать ни один конфликт», — отметил Макрон.

Он добавил, что в данном случае стороны позволяют другим говорить от своего имени и не могут содействовать коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что Макрон намерен посетить на следующей неделе Россию и Украину. Он планирует 7 февраля посетить Россию, 8 февраля — Украину.