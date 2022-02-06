Барнаул, 6 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ежедневно выявляют уже более трех тысяч новых носителей коронавируса, растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом со ссылкой на слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Только за неделю с 24 по 30 января зарегистрировано 41 754 новых случая заболевания, это в 2,7 раза выше эпидпорога. Высокую нагрузку испытывают медицинские учреждения Алтайского края, особенно в крупных городах — Барнауле, Бийске и Рубцовске.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, более чем в два раза выросло число звонков в поликлиники: если 10 января поступало порядка 30 тысяч звонков в сутки, то 2 февраля — уже 63 тысячи звонков.

Двукратно выросло число обращений в кол-центры. Всего в крае сформирован резерв лекарственных препаратов на 63 тысячи человек. В ближайшее время регион получит федеральную поддержку в размере 125 миллионов рублей, будут приобретены лекарства еще для 130 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидситуация по распространению новой коронавирусной инфекции и острых респираторных вирусных инфекций в Алтайском крае оценивается как крайне неблагополучная: показатель заболеваемости за четвертую неделю января вырос в два раза и составил 5300 человек.

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