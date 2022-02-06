Москва, 6 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином начали без традиционного в таких случаях рукопожатия по просьбе китайской стороны. Об этом сегодня, 6 февраля, рассказал в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

Многие обратили внимание на тот факт, что Си Цзиньпин и Путин не пожали друг другу руки, когда встретились в Пекине, хотя раньше рукопожатия всегда были.

Однако Китаев отмечает, что рукопожатия, на самом деле, были далеко не всегда.

«Ну, во-первых, не всегда. Вот когда приезжала госпожа Меркель к нам в гости в августе прошлого уже года, просьба от ее протокола поступила тоже: не жать ей руки. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов. Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Так и здесь наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — рассказал Китаев.

Руководитель протокола российского лидера попросил не искать в этой формальности каких-либо политических сигналов, так как все это было продиктовано исключительно ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Китаев также рассказал, что Путин всегда очень доброжелательно относится к протокольным пожеланиям своих коллег — если от лидеров других стран поступают какие-то протокольные просьбы, президент России всегда идёт навстречу их пожеланиям.

В целом общение на высшем уровне довольно разнообразное, иногда лидеры обнимаются, а иногда разговаривают через длинный стол.