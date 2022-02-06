Курск, 6 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 132 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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6 февраля зарегистрировано 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 46 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 90 тыс. 814 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 82 тыс. 648 пациентов, в том числе 231 — за последние сутки.

Всего скончались 2204 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.