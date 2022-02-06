Москва, , 14:36 — REGNUM Вольфганг Ишингер — глава Мюнхенской конференции по безопасности — надеется, что президент РФ Владимир Путин примет в ней участие в режиме онлайн, передает DPA.

По его словам, Путин отклонил приглашение очно присутствовать на конференции, но не исключено, что он обратится к участникам «виртуально».

Вице-президент США Камала Харрис, Олаф Шольц — канцлер ФРГ, президент Украины Владимир Зеленский примут участие в конференции.

Кроме того ожидаются около 35 глав государств и правительств.

Конференции пройдет 18−20 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин не планирует в 2022 г. в ней участвовать.