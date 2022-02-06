Липецк, 6 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 98 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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6 февраля выявлено 910 новых случаев заражения коронавирусом — на 109 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 98 тыс. 759 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 83 тыс. 952 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 112 — за последние сутки.

За весь период скончались 3085 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.