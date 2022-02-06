Омск, , 14:35 — REGNUM В Омске правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Инцидент произошёл утром 5 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по области.

ДТП в Омске УМВД по Омской области

На пешеходном переходе в районе дома №38 по улице Иртышская водитель мусоровоза МАН сбил переходившую проезжую часть женщину.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлена женщина-пешеход, личность которой в настоящее время устанавливается», — отметили в управлении.

По факту происшествия организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Чите мусоровоз марки «Мерседес» столкнулся с троллейбусом, следовавшим по маршруту N2. Никто из находившихся в салоне пассажиров не пострадал.

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