Париж, 6 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Международный астрономический союз (МАС) создал центр для защиты наземных обсерваторий от влияния крупных спутниковых группировок. Об этом сообщает пресс-служба МАС.

Jean-Pierre Bovin Астрономия

Новое подразделение МАС получило название Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky («Центр по защите тёмного и тихого неба»). Соучредителями центра стали обсерватории Square Kilometre Array (SKA) и NOIRLab NSF.

Главной задачей нового центра станет борьба с помехами для астрономических наблюдений, создаваемыми спутниками на околоземной орбите. Центр объединит астрономов, спутниковых операторов и государственные регулирующие органы.

Центр будет координировать разработку технических решений для смягчения влияния спутников на астрономические наблюдения. Также новая структура может стать площадкой для обсуждения будущих международных соглашений по использованию околоземного пространства.

Ранее мировое астрономическое сообщество выражало обеспокоенность в связи с быстрым наращиванием числа спутников на околоземной орбите, которые создают помехи при наблюдениях из наземных обсерваторий. В частности, тревогу специалистов вызывает быстрое наращивание группировки Starlink американской компании SpaceX. Эта система для предоставления услуг доступа к сети интернет формируется с 2018 года, общее число запущенны спутников Starlink уже превысило две тысячи.