Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Подлодки, принятые на вооружение в ВМФ РФ, оснащены суперкавитационными торпедами, аналогов которым нет у США, пишет The National Interest.

Российская торпеда является модернизированной версией советского «Шквала» с обычной боеголовкой. Ее скорость выше, чем у предшественников — порядка 202 узлов (375 км/ч).

Отмечается, что США с 1997 г. работают над созданием подобного оружия. В настоящее время они модернизируют действующую торпеду Mark 48. Но у военных США требования к новому оружию значительно выше, чем возможности российских «Шквалов». Это относится к выведению на цель, идентификации, отмечается в статье.

В 2004 г. немецкая Diel-BGT создала торпеду Barracuda, которая по характеристикам смогла достичь основных показателей «Шквала» (скорость — до 194 узлов). Но программа не вышла на глобальный рынок вооружений. У РФ при этом есть экспортная версия торпеды «Шквал Е».