Белек, Турция, , 14:30 — REGNUM Грозненский футбольный клуб «Ахмат» и воронежская команда «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Встреча состоялась в Белеке (Турция), где обе команды в настоящее время проводят тренировочные сборы.

В составе «Ахмата» голы забили защитник Турпал-Али Ибишев (7-я минута), полузащитник Игорь Коновалов (61-я) и хавбек Лечи Садулаев (63-я). У «Факела» забитые мячи на свой счет записали полузащитник Роман Акбашев (47-я, с пенальти), форвард Максим Максимов (83-я) и хавбек Руслан Магаль (88-я).

Отметим, на данный момент «Ахмат» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а «Факел» — второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.