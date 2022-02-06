Буэнос-Айрес, 6 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес 5 февраля договорился о присоединении страны к проекту новыйШелковый путь, продвигаемому Китаем. Политик заявил об этом сразу по завершении встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщает аргентинское новостное агентство La Nation.

Twitter.com/alferdez Альберто Фернандес

Встреча Фернандеса и Си Цзиньпина продлилась 40 минут. Стороны обговорили меры по углублению политического, торгово-экономического, научного и культурного сотрудничества. Оба лидера охарактеризовали встречу как «сердечную, дружескую и плодотворную» и высоко оценили состояние двусторонних отношений. 2022 год был объявлен годом аргентино-китайской дружбы.

Визит Фернандеса в Китай состоялся в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и последовал сразу после встречи Фернандеса с Владимиром Путиным в России.

Ожидается, что присоединение к Новому Шелковому пути позволит Аргентине привлечь 27 миллиардов долларов инвестиций. Первый пакет инвестиций на сумму 14 миллиардов долларов уже утвержден и будет направлен посредством механизма DECCE (Стратегический диалог по экономическому сотрудничеству и координации).

К инициативе Шелковый путь уже присоединились около 140 стран по всему миру.