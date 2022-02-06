Барнаул, 6 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Министерства экономического развития Алтайского края известило о дешевеющем продовольствии. Ссылаясь на данные территориального управления госстатистики, чиновники отмечают, что по состоянию на 28 января в регионе зафиксировано снижение цен на 8 из 24 социально значимых продуктов (по России — на 4 товара).

Светлана Шаповалова Продовольствие на прилавке

В сравнении с предыдущей неделей отмечено наибольшее снижение средних цен на крупу гречневую — ядрицу (на 3,9%), колбасу вареную (на 1,6%), а также на рыбу, яйца, хлеб и булочные изделия, молоко, картофель, охлажденных и замороженных кур. При этом в среднем по России цены на хлеб, молоко и картофель увеличились.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее примерно о том де самом известили статистики из Томска. Сравнив цены на продовольствие во всех столичных городах Сибири, они заявили, что по состоянию на 28 января 2022 года самая низкая цена на картошку, гречку и хлеб сложилась именно в Барнауле.

Вместе с тем, жители Алтайского края располагают несклько иными данными о цене на гречку. В середине января 2022 года известие о существенном (более 100 рублей за пачку) подорожании этой каши в Алтайском крае (регионе, который обещал накормить гречихой всю страну) спровоцировало широкий общественный резонанс.

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