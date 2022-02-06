6 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter жалобы афганского беженца на то, что ему не предоставляют квартиру вместо дорогого отеля в центре Лондона.

Джейн Спай, , 16:28 — REGNUM 26-летний афганский студент медицинского вуза и его семья были эвакуированы из Кабула после захвата столицы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В сентябре, после временного пребывания в карантинном отеле, их переселили в Hilton London Metropole, который находится в центре Лондона, обещая предоставить квартиру в течение 85 дней. Прошло уже более 150 дней, министерство внутренних дел только обозначило дату окончания контракта с отелем, но так и не проинформировало о дальнейших планах по расселению беженцев. Пара поблагодарила британское правительство за спасение, но чувство отсутствия у правительства плана и чувство того, что эвакуированные застряли в этом отеле, их не покидают.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие пользователи считают, что мигранты, требующие переселения из отелей в квартиры, проявляют неблагодарность к правительству и неуважение к бездомным британцам, которые живут и мерзнут на улице, пока мигранты греются в бесплатных отелях.

«Действительно, как неуважительно. У нас так много бездомных, которые живут на улицах в эту отвратительную погоду. Но мигранты у нас живут в отелях и жалуются на удобства. Или я что-то упускаю?» — уточнил @diddly1525.

Бездомный Alex Proimos

«Я уверен, что он предпочел бы квартиру, как и более чем тысячи местных нуждающихся и бездомных британцев! Такие истории не помогут беженцам ни на йоту», — прокомментировал @Farmo05.

«Он всегда может присоединиться в бездомным британцам, живущим на улице», — написал @Sea_Witch912.

Некоторые пользователи написали, что они завидуют мигрантам и беженцам, которым правительство оплачивает проживание, потому что британцы платят налоги, ставки по которым увеличиваются в геометрической прогрессии, и страдают от инфляции.

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«На данный момент я бы с радостью поменялась с ним. Он не должен платить национальную страховку, налоги, муниципальные взносы, оплачивать счета за электроэнергию, дорожные сборы, платить за еду, воду, интернет, телефон, бензин, одежду, обувь, оплачивать страховку за дом и автомобиль и платить за ланч», — написала @SexySaz1978.

«Он живет в «Хилтоне»! Большая часть населения, которая еле покрывает свои расходы, останется без отпуска в этом году. Угадайте почему? Потому что цены и налоги поднимаются!» — прокомментировала @coulson_elle.

В комментариях уточнили, не пойдут ли деньги от нового налога на социальное обеспечение на оплату жилья мигрантам и беженцам.

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«Ему квартира нужна. Прити Пател, Борис Джонсон, не это ли причина повышения взносов по национальной страховке? Вы про это социальное обеспечение говорили?» — @sw18780774.

Прити Пател Home Office

Часть пользователей не понимает, почему афганский беженец, проживший полгода в отеле, считает себя британцем и хочет, чтобы его желания ставили в приоритет.

«Как 26-летний уроженец Афганистана, живущий в стране всего несколько месяцев, вдруг стал «британцем» и набрался смелости верить в то, что у него есть право на немедленное предоставление жилья раньше, чем всем остальным?» — спросил @zombie_nun.

Ряд комментаторов считает, что требуя квартиру, афганец также проявляет неуважение по отношению к тем, кто не успел спастись и остался в Афганистане.

«В Великобритании и без того большой спрос на жилье, огромный лист ожидания из британцев, беженцев и эвакуированных. Как можно ожидать быстрого решения проблемы, особенно учитывая, что кому-то не повезло и кто-то не смог эвакуироваться?» — @SKamalananthan.

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

Многие пользователи недовольны тем, что мигранты в принципе что-то требуют, и считают, что если их что-то не устраивает, они могут вернуться обратно в Кабул.

«Наши отели, по крайней мере, стоят. Разница между «чувствовать» и «быть» взаперти есть», — прокомментировал @WWE_Brighton.

«Они знают, где канал. Могут начинать плыть обратно», — написал @MontyGeoff.

«Kabul Airway всегда может бесплатно отвезти обратно», — напомнил @Marksollis1.

«Мы можем собрать деньги на обратный билет в свободу», — добавил @NuffSaidThis.

Комментаторы отметили, что они не удивлены требованиями мигрантов.

«Давайте смотреть правде в глаза, они никогда не будут удовлетворены, неважно, что мы им даем», — считает @SuffolkRoyal.

«Это не новость. Все знают, что они требуют роскошь вместо благодарности», — согласился @RichieACool1.

Пользователи написали, что на самом деле застряли не беженцы, а британцы, которые действительно страдают из-за беженцев.

«Воспользуйтесь тем же правом, которым вы воспользовались, когда приехали сюда. Уезжайте. Мы платим за жилье, которое не можем себе позволить. Мы мерзнем, пока они греются. Их никто не держит. Этот народ живет за счет правительства. Их никто сюда не приглашал. Они сами навязались. Это мы с ними застряли», — прокомментировал @LesTodd10.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года 25 тысяч претендентов на получение политического убежища и 12 тысяч беженцев из Афганистана живут в отелях. Обеспечение их проживания обходится правительству в 4,7 млн фунтов в день. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что считает такую политику «совершенно неадекватной», и что в стране нет подходящей инфраструктуры для расселения всех афганских беженцев.