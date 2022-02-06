Москва, , 14:17 — REGNUM Победа российского лыжника Александра Большунова и серебро Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине являются историческим достижение. Об этом 6 февраля заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

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«Слова излишни, только низкий поклон Александру Большунову и Денису Спицову за эти исторические медали! С 2006 года у нас не было «золота» в этой дисциплине на Играх. Несмотря на падение, Александр смог собраться и набрать невероятное преимущество, которое к финалу достигло больше минуты. А отрыв Дениса от финна Нисканена помог ему в момент падения на подходе к финишу», — приводит его слова «Матч ТВ».

Также глава Минспорта отметил, что за гонкой, которая получилась феноменальной, следили миллионы жителей России и Большунов после тяжелейшего периода восстановления смог показать в скиталоне самый высокий класс и не только выиграл олимпийское золото, которой также стало первой высшей наградой Олимпиады в копилке российской сборной.

«Я искренне восхищён мастерством и самоотдачей Александра Большунова и Дениса Спицова. Гордимся ребятами! Поздравляю весь тренерский штаб во главе с Еленой Вяльбе, личного тренера наших лыжников Юрия Бородавко, Федерацию лыжных гонок России. Желаю нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом и успешных выступлений на следующих дистанциях!», — добавил Матыцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления российскому лыжникуАлександру Большунову, ранее победившему в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, направил президент РФВладимир Путин.