Мадрид, , 14:14 — REGNUM Страны, входящие в военный блок НАТО рассматривают возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и Германией. Об этом пишет газета La Vanguardia.

Газопровод Albinfo

Речь идет о довольно старом проекте, который некоторое время назад потерял актуальность. Изначально предполагалось построить газопровод Midcat из Испании во Францию. Предполагалось, что газ с месторождений в Алжире попадал бы в Испанию, а оттуда его бы прокачивали по этому газопроводу во Францию и далее, возможно, в Германию. Но от проекта отказались, так как в Евросоюзе всем казалось, что он потерял актуальность из-за скорого перехода на возобновляемые источники энергии. Но эти ожидания оказались во многом эфемерны.

Теперь страны НАТО вернулись к рассмотрению этого проекта. Предполагается, что алжирский газ так или иначе поступающий в Испанию, а также сжиженный газ, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии, можно будет прокачивать по гипотетическому газопроводу во Францию и далее в Германию. В перспективе это бы снизило зависимость Германии от российского газа.

Напомним, что США активно давят на Германию, чтобы эта страна отказалась от газопровода «Северный поток — 2», по которому она бы получала газ из России. Этот газопровод готов, но так и не запущен в строй.

Да и объемы возможных поставок алжирского газа из Испании и Франции совершенно несопоставимы. Один только «Северный поток — 2» может прокачивать в Германию 55 млрд кубометров газа в год. А есть ещё «Северный поток — 1» и другие газопроводы через Польшу.

Сейчас из Испании во Францию ведут два газопровода, но их общая мощность составляет только 7 млрд кубометров газа в год. Даже если Midcat будет построен, то его мощность вряд ли превысит те же 7 млрд кубометров в год.