Красноярск, 6 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае стартовала подготовка к посевной кампании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по планам площадь яровых в 2022 году должна увеличиться с 1277 тыс. га до 1324.

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Зерновыми и зернобобовыми планируется засеять до 933 тыс. га земли, техническими культурами — до 220 тыс. га.

«Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства края рассчитывают посадить картофель и овощи на 5,8 и 1,2 тыс. гектаров соответственно, что немного больше уровня прошлого года», — добавили в правительстве.

К настоящему времени специалисты проверили 54% семян зерновых и зернобобовых. Из них ГОСТу соответствуют 72%. Заключены контракты на поставку минеральных удобрений — в регион завезут на 14,5% больше действующего вещества, всего около 77,4 тыс. тонн.