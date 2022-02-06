Барнаул, 6 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В связи со стремительным ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае уже завтра, 7 февраля, мощность ПЦР-лаборатории Диагностического центра региона будет увеличена. Как сообщает пресс-служа правительства региона, это позволит ускорить процесс выделения вируса в 1,5 раза.

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«Кроме того, часть специалистов других подразделений Диагностического центра прошла переквалификацию для работы в ПЦР-лаборатории, привлечены совместители из других медицинских учреждений. К разбору и сортировке биоматериала (проб) присоединились студенты Барнаульского базового медицинского колледжа», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что в ПЦР-лабораторию уже стали доставлять свыше 12 тысяч проб для исследования на COVID-19, тогда как мощность лаборатории — 8 тысяч.

«Нагрузка на сотрудников колоссальная. Все кадровые ресурсы и технические резервы переброшены на ПЦР», — отмечают в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По состоянию на 6 февраля, сделано 17 204 исследования на коронавирус (с учётом повторных), а выявлены рекордные 3460 новых носителей (+337).

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