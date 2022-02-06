Нью-Дели, 6 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Известная по работам для индийского кинематографа певица Лата Мангешкар умерла в больнице в Мумбаи возрасте 92 лет, передаёт телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Болливуд

Мангешкар была госпитализирована 8 января после положительного теста на COVID-19. Правительство Индии в связи с её смертью объявило общенациональный траур 6 и 7 февраля, в ходе которого будут приспущены национальные флаги по всей стране.

Музыкальная карьера Латы Мангешкар началась в 1942 году. Она записала песни для огромного числа болливудских фильмов, общее число которых превышает одну тысячу. Также она снималась в кино в качестве актрисы, писала музыку и занималась продюсированием.

Российским зрителям Мангешкар известна по песням к советско-индийскому фильму «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», картинам «Бродяга», «Бобби», «Ганг, твои воды замутились» и многим другим.