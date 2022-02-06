6 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Что сказал президент и граждане России после того, как Большунов выиграл скиатлон и завоевал первое золото на Олимпиаде-2022?

Светлана Шаповалова, , 14:29 — REGNUM Известие о завоевании первого российского золота на Олимпиаде в Пекине взорвало соцсети и менеджеры. В поддержку лыжника Александра Большунова уже высказался российский президент Владимир Путин:

Александр Большунов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убеждён, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Желаю Вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!».

Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

«Идеальный финиш: рядом никого, а прикрывает наш! Золото и серебро в скиатлоне Александр Большунов и Денис Спицов! Спасибо!» — написала в своём телеграмм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Facebook неожиданно много поздравлений написали депутаты Госдумы.

«Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Падение в начале гонки не помешало Александру возглавить пелотон и завоевать олимпийское золото. Вторым в этой гонке стал также наш спортсмен Денис Спицов. Спасибо, ребята! Гордимся вами!» — написал на своей странице Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Дмитрий Белик Er-gosduma.ru

«Александр Большунов принёс нам «золото» в скиатлоне. И это первая золотая медаль российской сборной на этой Олимпиаде. И снова спортсмен из Поморья! Саша пришёл с большим отрывом! «Серебро» в этой гонке тоже за Россией. Денис Спицов, несмотря на падение прямо перед финишем, всё равно завоевал второе место в гонке! Молодцы ребята! Гонка была шикарная. Спасибо за эмоции! Поздравляю Александра Большунова, Дениса Спицова и всех нас с этой победой. Очень гордимся!» — отметила парламентарий Елена Вторыгина («Единая Россия»).

Елена Вторыгина Arkhangelsk.er.ru

Есть и мнения профессионалов.

«Величие сегодняшней победы Большунова не в том, что это самое первое российское золото в Пекине, и не в колоссальном отрыве, который Саша обеспечил себе на финише, получив не слишком частую на ОИ, но очень красивую возможность финишировать с флагом. Важнее другое: выиграв первый старт именно таким, совершенно убийственным для соперников образом, Большунов показал, кто в лыжном доме хозяин. Засадил кулаком по столу что есть силы — и все, условно говоря, прижали уши», — написала в своём телеграмм-канале российский спортивный журналист и спортсменка, ставшая единственной в истории СССР и России, победившей в прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх (1976), Елена Войцеховская.

«Такие, как Саша, делают историю страны, молодец, удачи тебе! Да поможет тебе Бог!» — пожелал подписчик Андрей в телеграм-канале самого триумфатора.

«Вот они должны быть кумирами нашей молодежи. А не эти Бузовы и Милохины. Горжусь, круто!» — отозвался о российских лыжниках Олег.

«Гениальная победа!» — восхищён Валерий.

«Саша держал социальную дистанцию от своих соперников, чтобы не заразиться COVID-19. Предлагаю запустить хештег, держи дистанцию как Саша», — призывает Игорь.

«Спасибо за красивую победу! Думаю, нашим эта победа уверенности и сил ещё больше даст. Всех можно и нужно обыгрывать! И в лыжах, и в биатлоне, и в фигурном, и в хоккее!» — считает Светлана.

«Но финн тоже заслуживает уважения. Он терпел практически всю вторую половину дистанции. По лицу было видно — КАК ЖЕ ЕМУ ФИГОВО было. Но дотерпел. Тоже — молодец!!! Ну, а наши просто чудо!» — отмечает Виктор.

«Два россиянина взяли только что золото и серебро. Это лыжники, и они же биатлонисты. Я вот спрашиваю, а где украинцы? И тут я понял. Россия специально навязала типа войну, что бы украинцы сидели в окопах, а тем временем россияне уехали на Олимпиаду. Это всё хитрый план Путина», — иронизирует Антон Криницын.

Как сообщало ИА REGNUM, лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Победный результат российского спортсмена составил 1 ч 16 мин. 09,8 сек. Второе место занял еще один российский лыжник — Денис Спицов, он отстал от победителя на +1 мин. 11,0 сек.

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