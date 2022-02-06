Оксана Переможенко, 6 февраля 2022, 14:11 — REGNUM Житель Херсонской области за публикацию на своей странице в социальной сети «Одноклассники» цитат из работ Владимира Ленина и Иосифа Сталина получил пять лет условно. Об этом 5 февраля сообщает ИА Красная Весна.
Свою вину обвиняемый признал, отметив, что «действительно в течение 2018 — 2020 годов с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии».
Также обвиняемый добавил, что делал это неумышленно, так как думал, что это не нарушает украинских законов. Он также отметил, что сожалеет о своем поступке, раскаявшись в содеянном. С учетом раскаяния суд приговорил его к наказанию «условно».
Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и 112.ua, а также в социальной сети Facebook на странице бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова (также на его телеграм-канале). Многие отметили, что благодаря Ленину и Сталину существует нынешняя Украины. Иные также отметили, что на Украине виновников серьезных преступлений не наказывают.
«Лжеца Порошенко за все его преступления суд отпустил под личные обязательства, а рядовому украинцу дали 5 лет условно… Неужели других проблем в стране нет, кроме как лайки в социальных сетях?! Или это и есть демократические изменения?!» — написал на своем телеграм-канале Николай Азаров.
«[Ленин и Сталин] создали современную Украину… А что построили на Украине Бандера, Шухевич, Коновалец и прочие коллаборанты?..» — задался вопросом Андрей.
«Эти два товарища слепили Украину, а их в бан? Ну и ну… Хотя давно сказано: добро наказуемо», — добавил Alex.
«Только Гитлера и Муссолини на Украине можно [цитировать]???» — недоумевает «76 158».
«Откуда суд узнал, какие там публикации в «Одноклассниках», если они запрещены на Украине? Грешим потихоньку?» — задался вопросом Вячеслав В.
«Зато на Украине «свобода слова» и президенты сменяются», — с сарказмом отметил один из комментирующих.
«Самый страшный враг», а за воровство и коррупцию дают домашний арест», — добавил Patrick.
«Ужасный преступник», — не без сарказма пишет Татьяна.
«Когда за зигование будут сажать?» — задался вопросом Дмитрий.
«Цитаты Гитлера и Бандеры — вот и вся классика, доступная украинцам», — с сарказмом написала Людмила О.
«Напомню — два убийцы писателя Олеся Бузины 6 лет находятся на свободе без меры пресечения, потому что в суд не являются прокуроры», — подчеркнул Сергей В.
«Хотят на неугодные ротки накинуть платки. Однобокая демократия по-украински», — добавила Ирина С.
«Да, пропала Украина», — пишет Мереке И.
«Правоохранительным органам больше нечем заняться, как отслеживать лайки в соцсетях. Молодцы», — с сарказмом отметил Игорь Г.
«Доносит же кто-то на них?» — задумалась Марина.
«Главное, за свастику, нацистские шевроны, зигу —… [ничего]», — подытожил Константин С.
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