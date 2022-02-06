6 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что житель Херсоноской области за публикацию на своей странице в одной из социальных сетей цитат из работ Владимира Ленина и Иосифа Сталина получил пять лет условно.

Оксана Переможенко, , 14:11 — REGNUM Житель Херсонской области за публикацию на своей странице в социальной сети «Одноклассники» цитат из работ Владимира Ленина и Иосифа Сталина получил пять лет условно. Об этом 5 февраля сообщает ИА Красная Весна.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Свою вину обвиняемый признал, отметив, что «действительно в течение 2018 — 2020 годов с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии».

Также обвиняемый добавил, что делал это неумышленно, так как думал, что это не нарушает украинских законов. Он также отметил, что сожалеет о своем поступке, раскаявшись в содеянном. С учетом раскаяния суд приговорил его к наказанию «условно».

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и 112.ua, а также в социальной сети Facebook на странице бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова (также на его телеграм-канале). Многие отметили, что благодаря Ленину и Сталину существует нынешняя Украины. Иные также отметили, что на Украине виновников серьезных преступлений не наказывают.

Николай Азаров State Chancellery of Latvia

«Лжеца Порошенко за все его преступления суд отпустил под личные обязательства, а рядовому украинцу дали 5 лет условно… Неужели других проблем в стране нет, кроме как лайки в социальных сетях?! Или это и есть демократические изменения?!» — написал на своем телеграм-канале Николай Азаров.

«[Ленин и Сталин] создали современную Украину… А что построили на Украине Бандера, Шухевич, Коновалец и прочие коллаборанты?..» — задался вопросом Андрей.

«Эти два товарища слепили Украину, а их в бан? Ну и ну… Хотя давно сказано: добро наказуемо», — добавил Alex.

«Только Гитлера и Муссолини на Украине можно [цитировать]???» — недоумевает «76 158».

Украинские националисты Antanana

«Откуда суд узнал, какие там публикации в «Одноклассниках», если они запрещены на Украине? Грешим потихоньку?» — задался вопросом Вячеслав В.

«Зато на Украине «свобода слова» и президенты сменяются», — с сарказмом отметил один из комментирующих.

«Самый страшный враг», а за воровство и коррупцию дают домашний арест», — добавил Patrick.

«Ужасный преступник», — не без сарказма пишет Татьяна.

«Когда за зигование будут сажать?» — задался вопросом Дмитрий.

«Цитаты Гитлера и Бандеры — вот и вся классика, доступная украинцам», — с сарказмом написала Людмила О.

«Напомню — два убийцы писателя Олеся Бузины 6 лет находятся на свободе без меры пресечения, потому что в суд не являются прокуроры», — подчеркнул Сергей В.

«Хотят на неугодные ротки накинуть платки. Однобокая демократия по-украински», — добавила Ирина С.

«Да, пропала Украина», — пишет Мереке И.

«Правоохранительным органам больше нечем заняться, как отслеживать лайки в соцсетях. Молодцы», — с сарказмом отметил Игорь Г.

«Доносит же кто-то на них?» — задумалась Марина.

«Главное, за свастику, нацистские шевроны, зигу —… [ничего]», — подытожил Константин С.

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