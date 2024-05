Москва, 6 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Американская пресса продолжает дискредитировать себя, публикуя заведомо ложную информацию о якобы готовящемся вторжении России на Украину, а также расписывая различные последствия этого фейкового вторжения. По мнению директора Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, такие публикации, в частности, в крупнейшей американской газете The New York Times являются отражением отражение продолжающейся информационно-психологической войны. Об этом Рогулёв заявил в интервью RT.

Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Пропаганда

«По-другому это назвать нельзя. Потому что мы видим, что это давление набирает обороты и приобретает характер войны», — подчеркнул Рогулёв.

Также эксперт подчеркнул, что такие издания, как The New York Times и The Washington Post в самих США уже давно теряют аудиторию и стали аналогом «желтой прессы».

«Они уже давно превратились в аналог жёлтой прессы. Печатается всё, что угодно, любые статьи без всякой опоры на факты, со сплошными измышлениями», — отметил Рогулёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вся ведущая американская пресса, как по заказу, пишет о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, и расписывает детали этого фейкового «вторжения». Данные разнятся лишь в том, через сколько часов падет Киев (варианты: 48 часов, 72 часа), сколько будет жертв (50 тысяч человек, 85 тысяч человек) и сколько украинцев сбежит в Евросоюз (от 5 миллионов и более). При этом вся пишущая об этом американская и евросоюзная пресса ссылаются на некие анонимные источники в разведке, высших эшелонах власти и так далее.