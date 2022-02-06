Омск, 6 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Омске возбуждено уголовное дело по факту похищения светофора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, в полицию обратился сторож школы на улице Усадебной.

УМВД по Омской области Подозреваемый в краже солнечной панели. Омск

Придя утром на работу, он обнаружил два погнутых знака пешеходного перехода, тогда как односекционный мигающий светофор исчез совсем. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за побои и угрозу убийством.

Полицейские поехали к нему домой и застали хозяина за изучением похищенной техники. Выяснилось, что ему отключили электроэнергию за неуплату, после чего он решил воспользоваться солнечной батареей светофора.

«Ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а знаки и сам светофор выкинул. Сумма ущерба составила 56 500 рублей. В настоящее время все похищенное возвращено организации, обслуживающей светофорные объекты», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в соседней Томской области мужчина вырвал общественный таксофон и установил его на своём приусадебном участке.

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