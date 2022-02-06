Элиста, 6 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировали 431 случай заражения коронавирусом, выздоровели 137 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 6 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В инфекционных госпиталях находятся 450 пациентов, которые получили положительный результат теста на коронавирус.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 40 699 носителей коронавируса. Выздоровели 34 003 пациента. Победить COVID-19 не смогли 792 человека.