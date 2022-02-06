Южно-Сахалинск, , 13:39 — REGNUM На одном из островов Курильской гряды — Парамушире началось извержение вулкана Эбеко. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают местные СМИ.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

Очевидцы смогли заснять момент начала извержения. На кадрах видно, как из-под снега, покрывающего вулкан, вырывается огромный столб пепла и дыма.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения предупреждает, что выбросы пепла могут представлять опасность для самолетов, летящих в области аэропорта города Северо-Курильск. В Петропавловске-Камчатском возможен пеплопад, при том что город находится в 300 километрах от вулкана.

Стоит отметить, что последнее извержение вулкана Эбеко наблюдалось в октябре 2021 года. Тогда столб вулканического пепла поднялся на высоту почти двух километров.