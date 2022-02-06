Мирослава Романенко, 6 февраля 2022, 14:11 — REGNUM Более сотни военнослужащих элитных подразделений Великобритании направили на Украину в связи с сообщениями о «российском вторжении». Об этом 6 февраля пишет The Mirror.

Военный
Военный
Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились с тем, что страны на восточном фланге НАТО должны быть «полностью защищены от злонамеренной деятельности» России. В связи с этим на Украину направили британских военных Special Air Service и Special Boat Service, которые обучат спецназ вооруженных сил Украины «снайперской стрельбе, тактике борьбы с повстанцами, саботажу».

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Эммануэль Макрон и Борис Джонсон
Эммануэль Макрон и Борис Джонсон
(сс) UK Prime Minister

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Новое Издание» «headlines Украина».

«Откуда опыт у этих сэров?» — недоумевает Сергей.

«Я помню, как они побороли террористов в Афганистане и Ираке! А, нет, не победили, а просто сбежали. Ну тогда пусть учат убегать, они в этом первые», — пишет Константин А.

Армия США покидает Афганистан
Армия США покидает Афганистан
(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

«Англосаксы будут учить славян убивать славян. Дожили», — добавил Саша.

«Проходной двор», — отреагировал L. A.

«Их передачу опыта в Афгане видел весь мир», — прокомментировал Олег К.

«Заградотряд для украинцев прислали, чтобы ни один не отступил и точно была войнушка «до последнего украинца», — с сарказмом отметила Мария.

«Не спецназ, а диверсионную группу. Которая неизвестно чем будет заниматься», — написал Сергей.

«Укронацисты не справились с провокацией на востоке Украины, которую готовили к открытию Олимпиады, вот помощники и приехали», — предположил Павлик Э.

«Януковичу «шьют» госизмену только за просьбу к России ввести войска (если это правда, конечно). А при Зеленском на Украине есть войска пяти-шести стран. Так он госизменник пятикратный или шестикратный? Или это другое?» — недоумевает Татьяна.

«Это те, что с Афганистана в женских платьях… [бежали]? Или те у психиатра ещё, а это новые?» — иронизирует один из комментирующих.

«При этом еще и получая вооружение, рассказывают о «наступлении» РФ. Да они же готовят мясо на убой из украинцев, а виноват Путин», — отреагировал Александр.

«У непричёсанного (Бориса Джонсона — М. Р.) и так рейтинг в *опе, так он… [ерундой] страдает???» — спросил Константин С.

«Это уже иностранные войска или ещё нет?» — не без сарказма задался вопросом Дмитрий.

«Они после Афгана уже прошли курс реабилитации у психологов? Эта командировка за наш счет должна кого-то впечатлить?» — подытожил Dmitriy.