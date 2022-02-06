6 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что более сотни военнослужащих элитных подразделений Великобритании были направлены на Украину.

Мирослава Романенко, , 14:11 — REGNUM Более сотни военнослужащих элитных подразделений Великобритании направили на Украину в связи с сообщениями о «российском вторжении». Об этом 6 февраля пишет The Mirror.

Военный Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон согласились с тем, что страны на восточном фланге НАТО должны быть «полностью защищены от злонамеренной деятельности» России. В связи с этим на Украину направили британских военных Special Air Service и Special Boat Service, которые обучат спецназ вооруженных сил Украины «снайперской стрельбе, тактике борьбы с повстанцами, саботажу».

Читайте также: The Mirror: Британия направила на Украину более 100 военных

Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (сс) UK Prime Minister

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Новое Издание» «headlines Украина».

«Откуда опыт у этих сэров?» — недоумевает Сергей.

«Я помню, как они побороли террористов в Афганистане и Ираке! А, нет, не победили, а просто сбежали. Ну тогда пусть учат убегать, они в этом первые», — пишет Константин А.

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

«Англосаксы будут учить славян убивать славян. Дожили», — добавил Саша.

«Проходной двор», — отреагировал L. A.

«Их передачу опыта в Афгане видел весь мир», — прокомментировал Олег К.

«Заградотряд для украинцев прислали, чтобы ни один не отступил и точно была войнушка «до последнего украинца», — с сарказмом отметила Мария.

«Не спецназ, а диверсионную группу. Которая неизвестно чем будет заниматься», — написал Сергей.

«Укронацисты не справились с провокацией на востоке Украины, которую готовили к открытию Олимпиады, вот помощники и приехали», — предположил Павлик Э.

«Януковичу «шьют» госизмену только за просьбу к России ввести войска (если это правда, конечно). А при Зеленском на Украине есть войска пяти-шести стран. Так он госизменник пятикратный или шестикратный? Или это другое?» — недоумевает Татьяна.

«Это те, что с Афганистана в женских платьях… [бежали]? Или те у психиатра ещё, а это новые?» — иронизирует один из комментирующих.

«При этом еще и получая вооружение, рассказывают о «наступлении» РФ. Да они же готовят мясо на убой из украинцев, а виноват Путин», — отреагировал Александр.

«У непричёсанного (Бориса Джонсона — М. Р.) и так рейтинг в *опе, так он… [ерундой] страдает???» — спросил Константин С.

«Это уже иностранные войска или ещё нет?» — не без сарказма задался вопросом Дмитрий.

«Они после Афгана уже прошли курс реабилитации у психологов? Эта командировка за наш счет должна кого-то впечатлить?» — подытожил Dmitriy.