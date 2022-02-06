Москва, , 13:34 — REGNUM Планировавшаяся на 6 февраля коррекция высоты орбиты Международной космической станции перенесена по баллистическим условиям. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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В качестве новой даты этой операции назначено 8 февраля. Планируется, что двигатели состыкованного со станцией грузового корабля «Прогресс МС-18» будут запущены в 10:56 мск.

Двигатели корабля проработают 142,3 секунды. Изменение высоты орбиты проводится с целью формирования баллистических условий перед прибытием к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой корабля «Союз МС-19».

Корабль «Союз МС-21» с космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковом отправится к МКС 18 марта 2022 года. «Союз МС-19» покинет станцию 30 марта. В состав экипажа посадки входят космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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