Стокгольм, 6 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Швеция воссоздала агентство «психологической защиты» для борьбы с зарубежными фейками, закрытое в 2008 г., пишет The Guardian со ссылкой на замглавы агентства Магнуса Хьорта.

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Основная часть агентства была упразднена после окончания Холодной войны, а дискуссию о его возвращении начали в 2016 г., когда на выборах президента США победил Дональд Трамп и начали появляться сообщения о влиянии РФ на исход выборов.

Отмечается, что агентство возобновило работу на фоне опасений, что Россия может «вторгнуться» на Украину. Несмотря на то, что непосредственной угрозы для Швеции нет, исключить риск нападения невозможно.

5 февраля Bloombergопубликовало статью о «начале вторжения» РФ на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных.