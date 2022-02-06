Санкт-Петербург, 6 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Жители Петербурга с ОРВИ и подозрением на COVID-19 с воскресенья, 6 февраля, получили возможность дистанционно открывать больничный лист. Теперь можно открыть больничный на семь дней, а после выздоровления дистанционно закрыть его, так ни разу и не показавшись лично врачу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности

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Как отметили в Смольном, эта возможность появилась после того, как Минздрав внёс изменения в приказ «О порядке организации работы медицинских организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции». Услуга уже доступна по телефону 122, а с 9 февраля будет доступна и на региональном портале здравоохранения.

Как объяснили в городской администрации, в случае легкого течения болезни пациент может оставить заявку в службе 122, где ему будет предложено открыть больничный дистанционно. При его согласии персональные данные передадут в поликлинику по месту жительства. Позже с пациентом свяжется медработник.

Если состояние больного не вызывает опасений, ему дадут рекомендации по лечению и откроют больничный лист на семь дней. В случае выздоровления за этот срок пациент также дистанционно сможет закрыть больничный, с помощью аудиоконсультации, без личного прихода в поликлинику.

«Уровень цифровизации городского здравоохранения позволил нам оперативно ввести возможность не только закрывать, но и открывать больничные дистанционно. Это позволит разгрузить поликлиники, которые последние две недели приняли на себя основную нагрузку в борьбе с коронавирусом», — прокомментировал нововведение губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов.